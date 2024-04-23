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18:14 23.04.2024

ВР удосконалить порядок ведення військового обліку під час війни

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ВР удосконалить порядок ведення військового обліку під час війни

Верховна Рада має намір удосконалити порядок ведення військового обліку під час воєнного стану.

Відповідний законопроєкт №11143 про внесення змін до деяких законів змін щодо вдосконалення порядку ведення військового обліку та набуття статусу ветерана війни під час дії воєнного стану, у першому читанні підтримали 242 народні депутати на пленарному засіданні Верховної Ради у вівторок, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос") у своєму телеграм-каналі.

Як повідомлялося, законопроєкт передбачає цифровізацію процесу надання статусу учасника бойових дій і розширення переліку відомостей, що обробляються в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Законопроєкт, зокрема, пропонує вносити до реєстру відомості про притягнення до адміністративної відповідальності за вчинення адмінправопорушення, передбаченого статтями 210, 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (дата, номер, стислий зміст протоколу та/або постанови про адміністративне правопорушення), про притягнення особи до кримінальної відповідальності (повідомлення про підозру, про направлення обвинувального акта до суду), про притягнення до кримінальної відповідальності на підставі обвинувального вироку суду, про наявність судимості. Законопроєкт також передбачає внесення до реєстру відомостей про примусове виконання рішення щодо особи-боржника (реквізити та відомості виконавчого документа).

До Єдиного реєстру також пропонується вносити й відомості про членів сім'ї призовника, військовозобов'язаного, резервіста; реєстраційний номер облікової картки платника податків; про дату виїзду за межі України та дату повернення; про досвід роботи за фахом.

Окрім цього, законопроєкт передбачає, що в реєстрі має бути відцифроване фото обличчя громадянина, відомості про переміщення особи на тимчасово окуповану територію України (дата та напрямок), відомості про досвід роботи, про документ про освіту.

Законопроєкт пропонує внести зміни до законів про оборону України, про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах, про засади забезпечення кібербезпеки України, про хмарні послуги, про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів.

Теги: #верховная_рада #військовий_облік

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