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17:57 09.01.2024

Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

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Оборонний комітет рекомендує ВР ухвалити у 2 читанні законопроєкт про вдосконалення порядку військового обліку та отримання УБД

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекомендує Верховній Раді ухвалити в другому читанні законопроєкт №10062 щодо удосконалення порядку обробки та використання даних в державних реєстрах для військового обліку та набуття статусу ветерана війни (УБД) під час дії воєнного стану.

Відповідне рішення комітет ухвалив на засіданні у вівторок, повідомила його членкиня, народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" Ірина Фріз.

"Комітет ухвалив рішення про рекомендацію до другого читання законопроєкту №10062. 11 - "за", п'ять - "утрималися", - написала вона на своїй сторінці у фейсбуці.

Фріз уточнила, що утрималися під час ухвалення цього рішення представники фракцій "Європейська солідарність" і "Голос", оскільки схвалена комітетом редакція законопроєкту містить зміни, які не передбачалися ним.

"Зокрема, додано майже чотири сторінки тексту змін до закону, які не були ухвалені парламентом у першому читанні законопроєкту. (...) Отже, комітет ухвалив рішення, яким порушив чинний Регламент. Замість того, щоб МО (Міністерство оборони України - ІФ-У) внесло це окремим законопроєктом, члени комітету фактично легалізували порушення, власне, закону про Регламент", - пояснила парламентарій.

Водночас Фріз уточнила, що, згідно з підготовленою комітетом редакцією законопроєкту, до держреєстрів не вноситимуть персональні дані призовників, військовозобов'язаних і резервістів, що стосуються інформації про виїзд за межі України та повернення назад, відомості про примусове виконання рішення щодо боржника (реквізити і відомості виконавчого документа) та інші персональні дані, які дають змогу ідентифікувати особу.

Також, за словами нардепки, вдалося відхилити норму про збір відомостей про членів сімей військовослужбовців: ці дані можуть бути надані виключно за їхньою згодою.

Як повідомлялося, 8 листопада Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №10062.

 

Теги: #рада #убд #військовий_облік

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