НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення заступника голови Дніпровського РУ ГУНП на 14 млн грн

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) за результатами моніторингу способу життя виявило в заступника начальника Дніпровського райуправління поліції Головного управління поліції в Дніпропетровській області ознаки незаконного збагачення на понад 14 млн грн.

"Зазначені факти встановлено у співпраці з Третім слідчим відділом слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) у Полтаві. Йдеться про придбання: земельної ділянки; житлового будинку; автомобіля Porsche", - повідомляє пресслужба НАЗК у телеграм-каналі.

Зокрема, встановлено, що теща чиновника придбала земельну ділянку, вартість якої, згідно з договором, становить 37, 5 тис. грн. Надалі на неї було оформлено право власності на житловий будинок, який будувався протягом 2022 року. Це підтверджується документами, отриманими під час слідчих дій у межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Крім того, встановлено, що автомобілем Porsche Macan, формальним власником якого є тесть співробітника поліції, фактично користувалася дружина чиновника.

Заощадження і загальні офіційні доходи чиновника, його сім'ї, тестя і тещі значно нижчі за вартість придбаних активів.

За результатами встановлених фактів НАЗК склало обґрунтовані висновки за ст. 368-5 (незаконне збагачення) та ч. 2 ст. 366-2 ККУ (внесення завідомо недостовірних відомостей до декларації).