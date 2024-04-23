Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт, що пропонує вдосконалити систему початкової загальновійськової підготовки
Верховна Рада має намір внести до деяких законів зміни, які вдосконалять систему початкової загальновійськової підготовки, повідомив народний депутат Ярослав Железняк (фракція "Голос").
"За основу прийняли законопроєкт №11092 про вдосконалення системи початкової загальновійськової підготовки. За - 291", - написав Железняк у телеграмі.
Як повідомлялося, законопроєкт №11092 приводить деякі закони у відповідність до ухвалених раніше норм про початкову загальновійськову підготовку.
Зокрема, законопроєкт пропонує в законі "Про військовий обов'язок і військову службу" нові назву та редакцію 9-ї статті - Початкова загальновійськова підготовка. Згідно зі змінами, початкова загальновійськова підготовка реалізується на третьому рівні повної загальної середньої освіти та проводиться у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти та інших закладах освіти, що мають ліцензію. Початкова загальновійськова підготовка передбачає вивчення навчального предмета "Захист України" та участь у заходах, спрямованих на військово-патріотичне виховання.
Програми з навчального предмета "Захист України" розробляє та затверджує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах освіти і науки, за погодженням з Міністерством оборони України.