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16:22 23.04.2024

Верховна Рада ухвалила законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії - віцепрем'єр Федоров

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Верховна Рада ухвалила законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії - віцепрем'єр Федоров

Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про індивідуальні освітні траєкторії під час здобуття вищої освіти, повідомив віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Індивідуальні освітні траєкторії - Рада ухвалила законопроєкт №10177. У другому читанні за законопроєкт проголосували 306 депутатів", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.

Федоров досить докладно описав, що зміниться для студентів: "вони самі формуватимуть освітню траєкторію, регулюватимуть темп і тривалість навчання, а також, за потреби, зможуть змінити спеціальність після року чи півтора навчання".

Федоров навів такий приклад: "студент ще не визначився з конкретною спеціальністю, тому вступає на міждисциплінарну програму "Соціальні науки". У її межах є кілька спеціальностей: соціологія, соціальна робота та політологія. Після року-півтора студент вирішує, що йому ближча політологія, вибирає цю спеціальність і продовжує цілеспрямовано її вивчати. Ті, хто від початку визначилися зі спеціальністю, зможуть і надалі вступати одразу на неї. Також студенти-контрактники самостійно визначатимуть тривалість навчання в університеті. Студент зможе пройти 4-річну бакалаврську програму за три роки або навпаки - поєднати навчання з роботою і завершити за шість-вісім років".

Теги: #верховная_рада #федоров #законопроєкт

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