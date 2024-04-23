Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району, попередньо постраждали 4 людини - голова ОВА Лисак

Російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпровському району Дніпропетровської області, за попередньою інформацією, постраждали чотири людини, їх госпіталізували в стані середньої тяжкості, повідомляє голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Ворог ударив по Дніпровському району. Через ракетну атаку постраждали, попередньо, чотири людини. Троє чоловіків - 34, 48 і 70 років. І 72-річна жінка. Усіх госпіталізовано в стані середньої тяжкості. Сталися два займання. Інформація уточнюється", - написав він у телеграм-каналі у вівторок.