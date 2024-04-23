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14:30 23.04.2024

Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

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Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

Представники України і НАТО узгодили план роботи на наступний місяць, щоб активізувати пропозиції до саміту альянсу, що відбудеться в липні у Вашингтоні, повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

"Представники України та НАТО на засіданні, яке відбулось у Польщі, погодили план роботи на травень 2024 року для активізації пропозицій до Вашингтонського саміту альянсу в липні цього року", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі у вівторок.

У відомстві повідомляють, що план роботи охоплює розроблення концепції для фінального узгодження перед самітом НАТО, остаточне узгодження структури JATEC (Спільного центру з аналізу, підготовки та освіти), проєкт фінансових витрат після набуття повних операційних можливостей JATEC, а також подання пропозицій із залучення людського ресурсу для забезпечення функцій JATEC і розроблення пропозицій із питань зв'язку та обміну інформацією.

"Результати засідання у Польщі - ще один крок для становлення Центру як інституції спрямованої на посилення співпраці України з альянсом. Взаємосумісність, інституційний розвиток, вивчення досвіду війни - це наші спільні завдання", - зазначив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

Теги: #нато #україна

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