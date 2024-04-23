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13:42 23.04.2024

Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

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Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

Більшу частину озброєнь, передбачуваного до відправлення в Україну в межах нового пакета військової допомоги США, було попередньо розміщено в Німеччині та Польщі, повідомляє CNN із посиланням на свої джерела.

"Хоча американські офіційні особи не говорять про це відкрито, джерело в США, знайоме з наданням військової допомоги Україні, сказало, що більшу її частину вже заздалегідь розміщено на складах у Німеччині та Польщі, що, вочевидь, скоротить кількість часу, необхідну для її доставки в Україну", - йдеться в повідомленні на сайті CNN у вівторок.

Повідомляється також, що за словами джерела, артилерійські снаряди будуть одними з перших матеріалів, які будуть доставлені на передову.

Як зазначається, після перетину кордону офіційний Київ прагнутиме доставити озброєння "якомога швидше, але це, як і раніше, буде значною логістичною проблемою, враховуючи величезну кількість задіяних матеріалів".

 

Теги: #сша #військова_допомога

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