Військовозобов'язаний помер від епілептичного нападу дорогою до навчального центру на Закарпатті

На Закарпатті військовозобов'язаний помер дорогою до навчального центру, призначено службову перевірку, повідомляє Закарпатський ОТЦК і СП.

"Сталась трагедія. По дорозі в навчальний центр у військовозобов’язаного стався епілептичний приступ. Офіцер супроводу надав першу домедичну допомогу та викликав "швидку допомогу", однак медики не встигли", - йдеться в повідомленні ОТЦК і СП у фейсбуці у вівторок.