Події

12:05 23.04.2024

Литва передала Україні бронетранспортери M577

1 хв читати
Литва передала Україні бронетранспортери M577

Литва передала Україні бронетранспортери M577, повідомило литовське Міністерство оборони у вівторок.

Кількість техніки, переданої українській стороні, у міністерстві не уточнили.

За даними Міноборони, цьогоріч Литва вже поставила в Україну 155-мм снаряди, бронемашини М577, противодронні системи, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Albatros" та іншу допомогу.

Загалом Литва виділила на підтримку України понад один мільярд євро, з них понад 610 млн євро - військова допомога.

Теги: #литва #бтр #військова_допомога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:42 23.04.2024
Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

Основна частина озброєнь із нового пакета допомоги США розміщена в Німеччині та Польщі, що прискорить її доставку в Україну - ЗМІ

12:44 23.04.2024
Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

Зеленський подякував прем'єр-міністру Великої Британії за виділення найбільшого пакета оборонної підтримки

10:08 23.04.2024
У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

У Литві стартують масштабні маневри німецької армії, в країні одночасно відбуваються ще три великі військові навчання

08:28 23.04.2024
Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

18:29 21.04.2024
У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

У Литві почалися військові навчання за участю союзників по НАТО

19:25 20.04.2024
Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

Литва передала Україні легкий штурмовик L-39 Albatros

19:13 19.04.2024
Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

Нідерланди виділяють понад EUR200 млн на ППО та артилерійські боєприпаси для України

14:27 19.04.2024
США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

США вивчають можливість постачання Ізраїлю танкових та артилерійських снарядів, військового транспорту більше ніж на $1 млрд - ЗМІ

21:24 17.04.2024
Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

Президент Литви Науседа: Я стурбований тим, що ми втрачаємо фокус щодо України

21:06 14.04.2024
Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

Очікування місяцями пакета підтримки Україною призводить до зростання самовпевненості терористів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині поранені п'ятеро осіб, двоє - у важкому стані - голова ОВА

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків

ОСТАННЄ

Ворог завдав ракетного удару по Дніпровському району, попередньо постраждали 4 людини - голова ОВА Лисак

Ексдепутата Запорізької міськради, який коригував ворожі ракети, засуджено до 15 років в'язниці

Україна і НАТО погодили план роботи на травень для активізації пропозицій до саміту альянсу у Вашингтоні - Міноборони

Європарламент підтримав лібералізацію торговельного режиму з Україною, посиливши захисні заходи для фермерів ЄС

В Одесі поліція ліквідувала call-центр, який видурив у громадян Чехії 5,5 млн грн

Унаслідок авіаудару по Костянтинівці на Донеччині поранені п'ятеро осіб, двоє - у важкому стані - голова ОВА

МЗС може призупинити отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку в закордонних дипломатичних установах - Кулеба

Україна має найвищу готовність воювати за свою країну серед європейських країн - 62% - опитування СГ "Рейтинг" у співпраці з Gallup Int.

БЕБ заявляє про ухилення відомим онлайн казино від сплати понад мільярда грн податків

ДП "Документ" припинило видачу документів у закордонних підрозділах

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА