Литва передала Україні бронетранспортери M577, повідомило литовське Міністерство оборони у вівторок.

Кількість техніки, переданої українській стороні, у міністерстві не уточнили.

За даними Міноборони, цьогоріч Литва вже поставила в Україну 155-мм снаряди, бронемашини М577, противодронні системи, необхідне для зимового сезону обладнання та комплекти теплого одягу, боєприпаси для протитанкового гранатомета Carl Gustaf, системи дистанційного підриву RISE-1, генератори, легкий штурмовик L-39ZA "Albatros" та іншу допомогу.

Загалом Литва виділила на підтримку України понад один мільярд євро, з них понад 610 млн євро - військова допомога.