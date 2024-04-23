Події

07:35 23.04.2024

Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великої Британії

2 хв читати
Україна отримає 500 млн фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування від Великої Британії

Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак у вівторок, 23 квітня, вирушить до Польщі, щоб оголосити про масштабне збільшення військової підтримки України, зокрема 500 мільйонів фунтів стерлінгів додаткового військового фінансування, повідомляє сайт британського уряду.

Згідно з оприлюдненою інформацією, Сунак зустрінеться з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском для обговорення поглиблення британсько-польських відносин. Також сторони проведуть переговори з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Варшаві щодо європейської безпеки та підтримки України. Потім британський прем'єр вирушить до Німеччини, щоб зустрітися з канцлером Олафом Шольцом у Берліні.

"Україна стоїть перед екзистенційною загрозою, оскільки Росія продовжує своє варварське вторгнення, ризикуючи безпекою та стабільністю усієї Європи", - йдеться у повідомленні.

Додаткове фінансування у розмірі 500 мільйонів фунтів стерлінгів використовують для швидкої доставки терміново необхідних боєприпасів, засобів протиповітряної оборони, безпілотників та інженерної підтримки. Безпілотники будуть закуплені у Великій Британії.

Міністерство оборони Великої Британії надішле Україні пакет обладнання, призначений для відбиття російського вторгнення на суші, морі та повітрі. Пакет допомоги містить 60 човнів, зокрема рейдові та водолазні катери, а також морські гармати, понад 1600 ударних та протиповітряних ракет, а також додаткові ракети великої дальності Storm Shadow, понад 400 одиниць техніки, з них 160 захищених транспортних засобів Husky, 162 бронемашини. та 78 усюдиходів, майже 4 мільйони боєприпасів до стрілецької зброї.

"Захист України від жорстоких амбіцій Росії життєво важливий для нашої безпеки і для всієї Європи. Якщо Путіну дозволять досягти успіху в цій загарбницькій війні, він не зупиниться на польському кордоні... Збройні сили України продовжують мужньо воювати, але потребують нашої підтримки - і потребують її зараз. Сьогоднішній пакет допоможе гарантувати, що в України буде все необхідне для боротьби з Росією", - наголосив Сунак.

Водночас, міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс сказав, що "цей рекордний пакет військової допомоги дасть президенту Зеленському та його відважній нації більше необхідних засобів, щоб вигнати Путіна і відновити мир та стабільність у Європі".

"Велика Британія першою надала ракети NLAW, першою дала сучасні танки і першою відправила ракети дальньої дії. Тепер ми йдемо ще далі. Ми ніколи не дозволимо світові забути екзистенційну битву, яку веде Україна, і з нашою постійною підтримкою вони переможуть", - сказав Шаппс.

 

 

 

Теги: #додатково #фінансування #велика_британія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:18 22.04.2024
У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю

У Великій Британії висунули звинувачення двом чоловікам за шпигунство на користь Китаю

11:52 19.04.2024
Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

Велика Британія виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектора України

01:25 18.04.2024
Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

Канада надасть Україні додатковий пакет підтримки у 2024 році - посол

21:06 17.04.2024
Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

Нацакадемія наук США створює фонд фінансування науки та інновацій України

21:26 15.04.2024
Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

Єврокомісія схвалила запропонований Києвом план, необхідний для початку фінансування ЄС чотирирічного Ukraine Facility у розмірі EURO50 млрд

10:55 15.04.2024
США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

США і Велика Британія запроваджують санкції проти російського алюмінію, міді та нікелю

16:47 11.04.2024
Європарламент прибрав із голосування фінансування Ради: Поставте Україні Patriot

Європарламент прибрав із голосування фінансування Ради: Поставте Україні Patriot

09:25 09.04.2024
Глава МЗС Великої Британії під час візиту до США спробує переконати конгресменів надати допомогу Україні

Глава МЗС Великої Британії під час візиту до США спробує переконати конгресменів надати допомогу Україні

07:07 25.03.2024
Велика Британія відреагувала на ураження двох кораблів РФ

Велика Британія відреагувала на ураження двох кораблів РФ

18:29 23.03.2024
Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

Перші українські пілоти пройшли базову підготовку під керівництвом ВПС Великої Британії

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Росіяни за добу втратили 800 людей - Генштаб

ППО ліквідувала 15 із 16 ворожих "шахедів" у чотирьох областях України

Найважливішим пакетом допомоги Україні є ППО - Зеленський на зустрічі з конгресменами

Байден запевнив Зеленського, що в разі схвалення Сенатом негайно підпише закон про допомогу Україні

ОСТАННЄ

Окупанти за добу завдали понад 500 ударів по шести населених пунктах Запорізької області

Дев'ятеро людей постраждали в результаті ворожої атаки "шахедів" Одеси

Сирський обговорив ситуацію на полі бою із литовським колегою

Єрмак: Підтримка США зміцнить українське військо та допоможе Україні відстояти свої території

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Росіяни за добу здійснили шість ракетних та 77 авіаударів

Росіяни за добу втратили 800 людей - Генштаб

РФ обстріляла Нікополь та Червоногригорівську громаду Дніпропетровщини

ППО ліквідувала 15 із 16 ворожих "шахедів" у чотирьох областях України

РФ здійснила 16 обстрілів шести громад Сумщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА