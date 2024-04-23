Ворог атакував Київ за допомогою БПЛА

Російські окупанти в ніч на вівторок атакували Київ за допомогою БПЛА, усі повітряні цілі ліквідовано, повідомляє пресслужба київської міської військової адміністрації.

"Нічна повітряна тривога в столиці була пов'язана із загрозою БПЛА. За попередніми даними, ворожі дрони були запущені з території Курської області (РФ), пролетіли через Сумщину, Черкащину та заходили до Києва з південно-західного напрямку", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що сили і засоби протиповітряної оборони знищили всі ворожі цілі. Пізніше Повітряні Сили оприлюднять їхній тип і кількість у своїх звітах.

Наразі в столиці не зафіксовано ні руйнувань, ні постраждалих (дані оперативного зведення оновлюються й уточнюються).