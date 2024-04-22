Генштаб ЗС України: 62 бойових зіткнення зафіксовано за добу, на лиманському напрямку відбито 14 атак противника, на бахмутському - 12, на авдіївському - 10

Протягом доби зафіксовано 62 бойові зіткнення, на лиманському напрямку відбито 14 атак російських військ, на бахмутському - 12, на авдіївському - 10, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, на куп'янському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. На лиманському напрямку Силами оборони відбито 14 атак поблизу Новоєгорівки, Серебрянського лісництва на Луганщині та населених пунктів Терни і Торське Донецької області. На бахмутському напрямку ЗСУ відбили 12 атак поблизу населених пунктів Золотарівка, Спірне, Виїмка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка Донецької області.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак біля населених пунктів Новобахмутівка, Семенівка, Уманське, Яснобродівка та Нетайлове Донецької області", - зазначається в повідомленні Генштабу.

Як повідомляється, "на Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка, Урожайне Донецької області, де ворог 12 разів намагався прорвати оборону наших військ... На Оріхівському напрямку ворог за підтримки авіації один раз атакував позиції наших захисників у районі Старомайорського Донецької області".

Повідомляють також, що на херсонському напрямку "ворог здійснив 4 безуспішні атаки на позиції наших військ у районі населеного пункту Кринки Херсонської області".