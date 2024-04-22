Генштаб ЗС України: Українська авіація за добу завдала ударів по 2 ЗРК і 13 локаціях російських військ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 2 зенітно-ракетних комплексах і 13 районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ про обстановку станом на 18:00 понеділка.

Як повідомляється на сторінці Генштабу у фейсбуці, підрозділи ракетних військ вразили один пункт управління, 2 засоби ППО та один район зосередження особового складу противника.