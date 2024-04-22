ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 106,7 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

З 15 до 21 квітня енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" відновили електропостачання 89 населених пунктів і повернули електрику в оселі 106,7 тис. сімей Донецької, Дніпропетровської та Одеської областей, знеструмлених через постійні ворожі обстріли.

"Зоною найбільш активних бойових зіткнень залишається Донеччина. Область зазнає постійних обстрілів, ракетних та авіаударів, які щоденно продовжують руйнувати мережі та підстанції. Минулого тижня вдалося повернути електрику в домівки 68,9 тис. сімей прифронтового регіону", - повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Як зазначили в компанії, почастішали також обстріли в Дніпропетровській області, зокрема півдня регіону, наближеного до зони бойових дій. Тут за тиждень фахівцям "ДТЕК Мережі" вдалося відновити низку пошкоджень мереж і повернути світло для 36,2 тис. сімей.

На вихідні чергового обстрілу зазнала Одеса, під час якого було пошкоджено лінії електропередачі та знеструмлено 1,4 тис. сімей. Енергетики ДТЕК оперативно відновили електропостачання - вже надвечір усі клієнти були зі світлом.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 12 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - процитовано у пресрелізі слова генерального директора "ДТЕК Мережі" Олександра Фоменка.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,5 млн домогосподарств і 158 тис. підприємств.