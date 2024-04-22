Закон про іноагентів може нашкодити процесу вступу Грузії до ЄС - представник Борреля

Грузинський законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу" не відповідає принципам Євросоюзу і може мати наслідки для вступу країни до ЄС, заявив Петер Стано, прессекретар глави європейської дипломатії Жозепа Борреля.

"Це абсолютно не відповідає тому, чого ми очікуємо від такого партнера, як Грузія. Це суперечитиме процесу її вступу (до ЄС). І ми просимо країну відмовитися (від законопроєкту), тому що, якщо з'являться елементи, які не дотримуються європейських принципів, не відповідають європейським прагненням, ми займемо чітку позицію", - сказав Стано в п'ятницю на брифінгу в Брюсселі.

Він відповідав на запитання, як ухвалення закону "Про прозорість іноземного впливу" може позначитися на перспективі вступу Грузії до Європейського союзу.

Парламент Грузії 17 квітня ухвалив у першому читанні законопроєкт "Про прозорість іноземного впливу", депутати від опозиції в голосуванні участі не брали.

Засідання парламенту переривалося через дії депутатів від опозиції, які намагалися зірвати виступи колег із правлячої партії "Грузинська мрія". Голова парламенту Шалва Папуашвілі закликав парламентських приставів вивести із зали кількох опозиціонерів, після чого на знак протесту за ними пішли майже всі депутати від опозиції.

Голосування щодо законопроєкту викликало акції протесту в Тбілісі.