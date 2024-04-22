Події

14:55 22.04.2024

Нова зустріч у форматі "Рамштайн" відбудеться наприкінці тижня - міністр оборони Нідерландів

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Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен повідомила, що наступне засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн") відбудеться наприкінці поточного тижня.

"Це важливий тиждень, ми бачили схвалення (допомоги Україні - ІФ-У) у Палаті представників США цими вихідними, у нас була зустріч НАТО в п'ятницю, маємо цю зустріч сьогодні, а наприкінці тижня у нас зустріч "Рамштайн". Тож це важливий тиждень", - сказала вона перед спільним засіданням міністрів закордонних справ та оборони країн ЄС у Люксембурзі в понеділок.

За словами Оллонгрен, сьогодні всі мають активізувати свої зусилля для допомоги Україні.

"Нам потрібні дії, але іноді, щоб домогтися дій, потрібно поговорити, і саме це ми й маємо намір зробити", - додала вона.

Оллонгрен зазначила, що серед тем сьогоднішньої зустрічі – обговорення ситуації в Україні, особливо те, як прискорити доставку боєприпасів і засобів ППО.

"Ми багато чого робимо, але я думаю, що те, на чому ми можемо зосередитися ще більше, це прискорення поставок", - зазначила вона.

Міністр наголосила, що Нідерланди беруть участь у багатьох ініціативах з військової підтримки України, а також допомагають прискорити фактичні поставки озброєння, тому що воно потрібне "сьогодні, а не завтра".

"Зараз ми всі вивчаємо можливості й дивимося, чи зможемо об'єднати зусилля й надати додаткові системи... Ми точно знаємо, що є в наших запасах, але ось на те, щоб знайти можливість доставити це, потрібен час і співпраця", - пояснила Оллонгрен.

Теги: #оборона #рамштайн #оллонгрен

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