Настоятелю храму УПЦ (МП) із Хмельниччини, який вихваляв Путіна на літургіях і розпалював ненависть, висунуто підозру - СБУ

Фото: Служба безпеки України

Служба безпеки України задокументувала підривну діяльність настоятеля храму Шепетівської єпархії Української православної церкви (Московського патріархату) в Хмельницькій області, який підтримував агресивну війну проти України, вихваляв Володимира Путіна, критикував українську владу й розпалював релігійну ненависть.

"Після початку повномасштабного вторгнення росії він проводив літургії, під час яких вихваляв путіна та звинувачував у війні українську владу. Крім того протоієрей поширював на власній сторінці "Вконтакте" російські фейки про війну в Україні та міжконфесійні відносини у нашій державі", - повідомляється у телеграм-каналі СБУ в понеділок.

За інформацією української спецслужби, збройну агресію РФ фігурант називав "громадянським конфліктом" і ображав парафіян інших релігійних громад. "Так він намагався розхитати суспільно-політичну обстановку в регіоні на користь країни-агресора", - зазначається в повідомленні.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій клірика. На підставі зібраних доказів йому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками), ч. 1 ст. 436-2 (виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області спільно з Національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.