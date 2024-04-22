Глава МЗС Німеччини закликає до постачання додаткових систем Patriot Україні
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наголошує на важливості об'єднання зусиль для посилення української протиповітряної оборони.
Перед спільним засіданням міністрів закордонних справ і оборони країн ЄС у Люксембурзі Бербок привітала рішення Палати представників США про нову військову допомогу Україні.
"Це важливий момент не лише для України, а й для забезпечення європейського мирного порядку. Тому ми, звісно, будемо сьогодні інтенсивно обговорювати тут, на Раді міністрів закордонних справ і оборони ЄС, розширення нашої підтримки України, особливо у сфері ППО", - сказала Бербок під час спілкування з журналістами.
Глава МЗС ще раз звернулася до країн ЄС із проханням про постачання подальших систем Patriot Україні.
"Підтримка ППО може бути розширена. Кожна додаткова система ППО рятує людські життя в Україні, і тому так важливо, щоб ми всі разом об'єднали наші ресурси саме в цій галузі", - зазначила вона.
У середині квітня федеральний уряд оголосив, що поставить Україні ще одну систему Patriot.