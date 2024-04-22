Польща буде готова розмістити ядерну зброю на своїй території - Дуда

Президент Польщі Анджей Дуда заявив про готовність розмістити ядерну зброю на території країни.

"Якщо наші союзники вирішать розмістити ядерну зброю в рамках спільного використання ядерної зброї також і на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми до цього готові", - заявив Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.

"Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і у нас теж є зобов'язання в цьому плані, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", - зазначив він.

Польський президент також повідомив, що тема розміщення в країні ядерної зброї "вже деякий час є темою польсько-американських переговорів".

"Мушу зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність (розмістити зброю - ІФ-У). Росія все більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно вона перебазувала свою ядерну зброю в Білорусь", - зазначив Дуда.