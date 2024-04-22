Події

11:19 22.04.2024

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

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Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко
Фото: пресслужба РНБО

Повернення ситуації в країні до 24 лютого 2022 року неможливе, у нас буде зовсім інша країна, сказав в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко.

"У нас постає інша країна, із зовсім іншим досвідом, із зовсім іншою економікою, з іншим суспільством. Страшна травма та катастрофа, яку завдали нам росіяни, гартують нову Україну. Так жити, як ми жили раніше, ми ніколи не будемо", - сказав він.

"Наші війська сьогодні борються не лише за Крим чи Донбас. Вони насамперед воюють за Київ, Дніпро, Запоріжжя, Вінницю, Львів. За те, щоб наші міста не перетворилися на Бахмут, Авдіївку чи Роботине, які стерті з лиця землі", - сказав Литвиненко.

"Росіяни планують не "СРСР 2.0", а Бучу в масштабах всієї України. І їхній прихід - це загибель сотень тисяч і страждання мільйонів. Ідеться про фізичне виживання. Я переконаний, що Україна не може не перемогти, тому що ми не маємо іншого шансу, крім того, щоб забезпечити наше виживання як вільної, незалежної держави з можливостями розвитку", - заявив він.

Теги: #рнбо #литвиненко

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