На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля: загинули 2 людини, ще 7 травмовані

Біля с. Олива Іванківського району Київської області потрапив у провалля мікроавтобус, у якому перебували дев'ять пасажирів, унаслідок ДТП двоє осіб загинули, ще семеро постраждали і перебувають у важкому стані, повідомляє Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Київській області.

"Сьогодні вранці надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталась на території Іванківської громади поблизу с. Олива. Прибувши до місця події, рятувальники встановили, що на трасі Іванків-Радомишль мікроавтобус, який віз людей на роботу в с. Пісківка, провалився у провалля. У салоні перебували дев’ять пасажирів. (...) За результатами проведених аварійно-рятувальних робіт виявлено двох загиблих, семеро людей у важкому стані", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі в понеділок.

Постраждалих госпіталізовано до Бородянської та Іванківської лікарень.

Поліція встановлює обставини події.