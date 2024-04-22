Події

10:49 22.04.2024

Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

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Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО
Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає, що нові виробництва мають створюватися на заході країни.

"Раніше, ще за радянських часів, а за інерцією у перші роки незалежності потужності розміщувалося на лівому березі Дніпра. До речі, виходячи саме зі стратегічної точки зору. Наразі, мабуть, логічно змінювати їхню локацію", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

При цьому, на думку Литвиненка, "тієї промисловості, яка у нас була, здебільшого вже не буде. Характерна для ХХ століття концентрація виробництва поступається місцем розосередженим схемам розміщення потужностей. І це виправдано не лише для ОПК, а й для енергетики".

Теги: #опк #рнбо #потужності #литвиненко

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