Події

10:35 22.04.2024

Ми маємо переходити від прохань про допомогу до пропозицій про взаємодію - секретар РНБО

1 хв читати
Ми маємо переходити від прохань про допомогу до пропозицій про взаємодію - секретар РНБО
Фото: пресслужба РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Литвиненко вважає необхідною активнішу роботу з суспільствами країн-партнерів.

"Ми маємо розширювати підходи. Як багато разів наголошував президент, для нас дуже важливо працювати не лише з урядами, а й із суспільством. Для нас дуже важливо працювати з різними групами інтересів, працювати з експертами, журналістами", - сказав він в ексклюзивному інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Секретар РНБО також вважає, що Україна "має переходити від прохання допомоги до пропозиції про взаємодію, взаємовигідну взаємодію. Тим більше, що ми маємо багато чого, що ми можемо надати нашим партнерам. І це окрім того, що ми є ключовим донором у сфері безпеки в Європі".

"Те, що нам дають зброю, - це не благодійність. Україна є однією з найбільших лабораторій у світі щодо використання нових форм та методів збройної боротьби, тактики та нових систем. Це бойовий досвід, який неоціненний", - сказав він.

"Українська армія, українські спецслужби – це єдині структури у світі, які беруть участь у конфлікті досить високої інтенсивності, найбільшому за останні 40 років", - зазначив Литвиненко.

Теги: #рнбо #партнери #литвиненко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:20 22.04.2024
Наші солдати воюють, щоб Київ, Дніпро та Львів не перетворилися на Бахмут та Авдіївку

Наші солдати воюють, щоб Київ, Дніпро та Львів не перетворилися на Бахмут та Авдіївку

11:19 22.04.2024
Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

11:09 22.04.2024
Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

10:49 22.04.2024
Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

10:20 22.04.2024
РНБО розробить Українську доктрину

РНБО розробить Українську доктрину

11:02 18.04.2024
Доценко: Український Червоний Хрест передає досвід, набутий під час війни, міжнародним партнерам

Доценко: Український Червоний Хрест передає досвід, набутий під час війни, міжнародним партнерам

20:19 16.04.2024
РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

РНБО розгляне загрози безпеці у зв'язку з роботою онлайн-казино - Зеленський

20:58 15.04.2024
"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу - Зеленський

"Шахеди" в небі України звучать так само, як і в небі Близького Сходу - Зеленський

14:06 15.04.2024
Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

Зеленський змінив заступника секретаря РНБО і звільнив заступника начальника УДО

18:33 11.04.2024
Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

Зеленський про підготовку в РФ літньої мобілізації: Критично важливо, щоб кожен із партнерів виконав обіцянку щодо постачання зброї та снарядів для України

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Після війни у нас буде країна з іншим суспільством та іншою економікою - Литвиненко

Литвиненко: Слабке місце російської системи - гіперцентралізація

Нові виробничі потужності логічно розміщувати на заході країни, вважає секретар РНБО

РНБО розробить Українську доктрину

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

ОСТАННЄ

На Київщині мікроавтобус потрапив у провалля: загинули 2 людини, ще 7 травмовані

Окупанти 9 разів обстрілювали міста й села Донеччини за добу, загинув житель Українська, 6 осіб поранено

Унаслідок ранкового обстрілу Херсона поранено чоловіка - МВА

Двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві поліцейського на Вінниччині

Окупанти за добу обстріляли Білопілля та 10 прикордонних сіл у Чернігівській і Сумській областях

Окупанти обстріляли близько 15 населених пунктів Харківщини, постраждав мирний житель

У результаті обстрілів у Херсонській області троє людей дістали поранення

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

Вночі окупанти знову атакували Одещину ударними БПЛА

ЗС України за добу ліквідували 730 окупантів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА