Події

08:10 22.04.2024

Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

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Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

У ніч на 22 квітня Нікополь зазнав обстрілу з важкої артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Вночі російська армія обстріляла Нікополь із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

За уточненими даними, унаслідок атаки в неділю ввечері на Марганецьку громаду Нікопольського району пошкоджено фермерське господарство і лінію електропередачі. Люди неушкоджені.

"На інших територіях Дніпропетровщини - без прильотів", - повідомив Лисак.

 

 

 

Теги: #обстріли #дніпропетровська

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