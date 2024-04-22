Війська РФ обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області з важкої артилерії

У ніч на 22 квітня Нікополь зазнав обстрілу з важкої артилерії, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак у своєму телеграм-каналі в понеділок уранці.

"Вночі російська армія обстріляла Нікополь із важкої артилерії. Загиблих і постраждалих немає", - ідеться в повідомленні.

За уточненими даними, унаслідок атаки в неділю ввечері на Марганецьку громаду Нікопольського району пошкоджено фермерське господарство і лінію електропередачі. Люди неушкоджені.

"На інших територіях Дніпропетровщини - без прильотів", - повідомив Лисак.