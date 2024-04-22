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06:10 22.04.2024

У Фінляндії запустили в продаж кавовий бленд, створений штучним інтелектом

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У Фінляндії запустили в продаж кавовий бленд, створений штучним інтелектом

Компанія Kaffa Roastery з Гельсінкі представила кавовий бленд, розроблений штучним інтелектом, у рамках експерименту, під час якого сподіваються, що технології зможуть полегшити навантаження в секторі, що традиційно пишається ручною працею, повідомляє Associated Press.

Бленд - підібрана штучним інтелектом суміш із чотирьох видів зерен, серед яких переважає бразильський сорт Fazenda Pinhal, - став результатом спільного проєкту Kaffa Roastery, третьої за величиною компанії, що займається обсмажуванням кави у Фінляндії, та місцевої консалтингової компанії Elev, що спеціалізується на ШІ.

"Використовуючи моделі, подібні до ChatGPT і Copilot, ШІ було доручено створити суміш, яка ідеально відповідала б смакам шанувальників кави, розсуваючи межі звичних смакових поєднань", - ідеться в повідомленні Elev.

Керуючий директор і засновник Kaffa Roastery Сванте Хампф розповів у суботу The Associated Press, що партнери хотіли перевірити, як АІ та його різні інструменти можуть допомогти в обсмажуванні кави - традиційній ремісничій професії, що високо цінується у Фінляндії.

"Ми дали штучному інтелекту опис усіх наших сортів кави та їхніх смаків і доручили йому створити нову захопливу суміш", - сказав Хампф, демонструючи AI-conic на Гельсінському фестивалі кави, який щорічно збирає разом обсмажувальників і шанувальників кави.

 Крім того, що компанія вибрала суміш зерен з Бразилії, Колумбії, Ефіопії та Гватемали, вона також розробила етикетку для пакування кави і докладний опис смаку, в якому йдеться про те, що AI-conic - це "добре збалансована суміш солодощів і стиглих фруктів".

Гемпф зізнався, що був здивований тим, що ШІ "дещо дивно" обрала для створення суміші чотири різні види кавових зерен, а не два або три, як зазвичай, що дає змогу розрізняти смаки кави різного походження.

Однак після першого пробного обсмажування і сліпого тестування кавові експерти Kaffa зійшлися на думці, що технологічний бленд вийшов ідеальним і не потребує людських коригувань.

За словами представника компанії Elev Антті Мерілехто, "AI-conic - це наочний приклад того, як штучний інтелект може відкрити нові перспективи для досвідчених професіоналів" і запропонувати любителям кави нові смакові відчуття.

Цілком доречно, що AI-conic, був представлений цього тижня у Фінляндії, скандинавській країні з населенням 5,6 мільйона осіб, яка, за даними Міжнародної організації кави, споживає найбільше кави у світі - 12 кілограмів на душу населення на рік.

Теги: #фінляндія #кава #штучний_інтелект

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