Шаховий чемпіон із Нігерії 60 годин грав на Таймс-сквер, побивши рекорд марафону

Нігерійський чемпіон із шахів і прихильник дитячої освіти Тунде Онакойя побив рекорд найтривалішого шахового марафону, граючи протягом 60 годин на нью-йоркській Таймс-сквер, повідомляє CNN.

Він мав намір грати 58 годин, але рано вранці в суботу подолав позначку в 60 годин, перевершивши попередній рекорд у 56 годин, 9 хвилин і 37 секунд, встановлений 2018 року норвежцями Гальвардом Гаугом Флатебьо і Сюром Феркінгстадом.

Онакоя вийшов на сайт X, раніше відомий як Twitter, щоб повідомити про свій намір грати довше, сказавши: "Ми доводимо час до 60 годин, хлопці. Ми поки не зупиняємося. Давайте продовжувати. У нас є мета зі збору коштів на освіту африканських дітей по всьому світу. Це наша причина - причина, через яку ми це робимо".

Онакойя намагається зібрати 1 мільйон доларів для благодійної організації, що підтримує освіту дітей по всій Африці.

Онакойя грав проти Шона Мартінеса, чемпіона США з шахів, відповідно до правил Книги рекордів Гіннесса, згідно з якими спроба побити рекорд повинна робитися двома гравцями, які грають безперервно протягом усього часу.

Організація рекордів Гіннесса поки що не підтвердила спробу Онакойї, яка іноді триває кілька тижнів, але для багатьох нігерійців 29-річний спортсмен уже вважається чимось на кшталт національного героя.

Серед тих, хто прийшов повболівати за нього на Мангеттені, були нігерійська суперзірка афробіту Давідо та співак Адекунле Голд.

Президент Нігерії Бола Тінубу був серед тих, хто привітав Онакойю в Інтернеті, похваливши його за "встановлення нового світового шахового рекорду і звучання гонгу про стійкість, віру в себе і винахідливість Нігерії на площі світового визнання", - йдеться в заяві його помічника Аджурі Нгелале.

"Я вітаю цього нігерійського чемпіона з шахів і засновника організації "Шахи в нетрях Африки" за його рідкісний подвиг, але особливо за причину, яка спонукала його продемонструвати свій характер, - збір коштів для африканських дітей, щоб вони могли навчатися і знаходити можливості через шахи", - додав Тінубу.