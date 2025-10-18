Інтерфакс-Україна
Пресрелізи
12:41 18.10.2025

Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

2 хв читати
Другий безбар’єрний марафон пройде у Києві 25-26 жовтня

У Києві 25-26 жовтня пройде "Безбар’єрний марафон Нової пошти", у межах заходу кожен охочий може підтримати постраждалих від війни, долучившись до "Забігу єдності" – благодійної дистанції в 1 км: офлайн на ВДНГ або онлайн із будь-якої точки світу.

Як зазначається на офіційному сайті події, реєстраційний внесок на "Забіг єдності" становить від 100 грн – кошти спрямують на допомогу реабілітаційному центру UNBROKEN, який безоплатно надає повний цикл лікування, протезування та реабілітації постраждалим від війни.

"Нова пошта" проводить забіги з 2015 року. Перший безбар’єрний марафон пройшов у вересні 2024 року й об’єднав 5 тис. учасників із 40 країн світу. Під час заходу вдалося зібрати понад 500 тис. грн на підтримку UNBROKEN.

Організатори заходу наголошують, що окрім благодійної мети, він покликаний показати, що спорт доступний кожному: до участі у марафоні запрошують як досвідчених бігунів, так і людей з інвалідністю або тимчасовим порушенням здоров’я, вагітних, людей старшого віку, батьків з дітьми у візочках, власників домашніх тварин з улюбленцями та представників інших маломобільних груп.

У програмі заходу – не лише "Забіг єдності", а й інші дистанції на вибір: повний марафон (42 км), напівмарафон (21 км), а також 10 км і 5 км. Для дітей передбачені окремі забіги на 500 та 100 метрів.

"Наші бігові події – це завжди не просто спорт і перемоги на дистанції. Щороку за допомогою марафонів і напівмарафонів ми привертаємо увагу до важливих нагальних тем суспільства. Цього року ми прагнемо нагадати українцям: наша сила – у єдності. Незалежно від віку, досвіду чи стану здоров’я, ми всі на одній дистанції, де б ми не були", – наводяться на сайті слова співзасновниці "Нової пошти" Інни Поперешнюк.

Згідно з інформацією, для участі у події до 24 жовтня включно необхідно заповнити онлайн-форму учасника на сайті події і зробити благодійний внесок від 100 грн.

Теги: #київ #марафон #нова_пошта

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:24 18.10.2025
Група компаній "Нова" планує зрости у 4 рази за 5 років за рахунок світової експансії – засновник

Група компаній "Нова" планує зрости у 4 рази за 5 років за рахунок світової експансії – засновник

16:45 16.10.2025
Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

14:04 16.10.2025
Ворог вчора пошкодив сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині

Ворог вчора пошкодив сортувальне депо та вантажне відділення "Нової пошти" в Ніжині

12:40 16.10.2025
Ворог вночі поблизу Краматорська атакував дроном БДФ-авто "Нової пошти"

Ворог вночі поблизу Краматорська атакував дроном БДФ-авто "Нової пошти"

01:23 16.10.2025
У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

У КМДА розповіли деталі щодо пожежі в непрацюючій будівлі одного з районів Києва

17:34 15.10.2025
McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

McDonald’s відкрив 49-й ресторан у Києві

16:10 15.10.2025
"Нову пошту" з 1 січня офіційно очолить операційний директор Тафійчук

"Нову пошту" з 1 січня офіційно очолить операційний директор Тафійчук

13:52 15.10.2025
Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

Агентство відновлення заявило про відсутність надходжень від Києва на фінансування укриттів для інфраструктури столиці

01:05 15.10.2025
ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

ДТЕК обіцяє повернути світло всьому Києву в найближчі години

20:37 14.10.2025
У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

У деяких районах Києва зникло світло через проблеми на одному з енергооб’єктів, викликані перенавантаженням мережі – влада

ВАЖЛИВЕ

Новопризначений Надзвичайний і Повноважний Посол Китайської Народної Республіки в Україні прибув до Києва.

Дієта не працює? Можливо це предіабет

"Інтерфакс-Україна" запускає оновлену систему доступу до своїх сервісів

Логотип: створити самому чи замовити у професіоналів?

Інформагентство Інтерфакс-Україна стало офіційним представником Dun & Bradstreet на українському ринку

ОСТАННЄ

Sense Bank та Вінницька міська рада розширюють співпрацю

Розширення ресурсної бази: «Укрнафта» дослідила 1330 км² площ за допомогою 3D сейсморозвідувальних робіт за три роки

Допомога на 4,6 млн грн: авіакомпанія "Українські вертольоти" передала обладнання Третьому Армійському Корпусу

Діти військових, які проходять реабілітацію в центрах RECOVERY, вивели збірні України й Азербайджану на матч у Кракові

Завдяки підтримці Василя Костюка у Львові відбувся дебютний Horuna Cup

Українська універсальна біржа застосовує санкції та наголошує на необхідності дотримання умов укладених договорів

NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI

Повний цикл дистанційної торгівлі облігаціями: у застосунку OTP Bank UA можна продавати і купувати ОВДП онлайн

Arricano презентує маніфест сезону "Світло у простих речах"

У KLR Bus розповіли про сезонні тренди на ринку міжнародних пасажирских перевезень

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА