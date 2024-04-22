Латвія відмовиться від вивчення російської мови в школах

У вівторок, 23 квітня, уряд Латвії ухвалить рішення про поступову відмову від російської мови як другої іноземної в основній освіті, повідомляє Delfi.

За даними Міністерства освіти і науки Латвії (МОН), російську мову викладають як другу іноземну майже в половині латвійських шкіл. У деяких навчальних закладах альтернативи російській мові не пропонується.

Наразі латвійські школярі вивчають англійську мову як першу іноземну мову з самого початку навчання, а другу іноземну мову починають вивчати з кінця початкової школи. Теоретично діти можуть вивчати французьку, німецьку та інші мови як другу іноземну, але на практиці найчастіше викладають російську мову, оскільки в школах не вистачає вчителів інших мов.

Зміни, запропоновані МОН, передбачають, що з 2026/2027 навчального року школи повинні будуть поступово пропонувати учням як другу іноземну мову на рівні основної освіти одну з офіційних мов Європейського Союзу (ЄС) або країн-членів Європейської економічної зони (ЄЕЗ), або іноземну мову, регульовану міжурядовими угодами про освіту. Російська мова не входить до числа цих мов.