Допомога солдатам на передовій має прийти якнайшвидше, а не через 6 місяців

Президент України Володимир Зеленський у неділю подякував політичним лідерам США за схвалення пакета допомоги Україні на вихідних, заявивши, що нова допомога дасть країні шанс на "перемогу", оскільки країна захищається від Росії.

"Я думаю, що ця підтримка справді зміцнить збройні сили, я молюся, і в нас буде шанс на перемогу, якщо Україна справді отримає систему озброєнь, яка нам так потрібна, яка так потрібна тисячам солдатів", - заявив Зеленський через перекладача, повідомив канал NBC News у програмі "Зустріч із пресою".

Палата представників у суботу ухвалила законопроєкт, що надає Україні допомогу в розмірі 60,8 мільярда доларів за кілька тижнів після того, як Сенат ухвалив масштабний законопроєкт про допомогу Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також про фінансування підвищення безпеки кордонів. Спікер Майк Джонсон вирішив не виносити на обговорення цей законопроєкт, що об'єднує допомогу трьом країнам, натомість вважаючи за краще ухвалити три окремі законопроєкти про допомогу.

Очікується, що законопроєкти Палати представників буде ухвалено Сенатом цього тижня, до чого особливо закликав Зеленський.

"Нам дійсно потрібно довести цю справу до фінальної точки. Нам потрібно отримати схвалення Сенату", - заявив він у неділю.

"Потім ми хочемо допомогти зробити все якнайшвидше, щоб ми отримали відчутну допомогу для солдатів на передовій якнайшвидше, а не ще через шість місяців, щоб вони могли рухатися вперед", - додав він.

За словами Зеленського, "нам потрібна зброя дальньої дії, щоб не втрачати людей на лінії фронту, тому що в нас є жертви, тому що ми не можемо дійти так далеко. Наша зброя не така далекобійна".

"Нам потрібно (це – ІФ-У) і протиповітряна оборона. Зараз це наші пріоритети", - додав він.

На запитання, чи допоможе ця допомога Україні виграти війну, чи просто продовжити її, Зеленський відповів: "Це залежить від того, коли ми дійсно отримаємо зброю на місцях. Як ви сказали, якщо ми отримаємо це за пів року - ну, у нас процес загальмувався на пів року, і ми зазнали втрат за кількома напрямками. Втрати в людях, у техніці".

"Зараз у нас є шанс стабілізувати ситуацію і перехопити ініціативу, тому нам дійсно необхідно мати системи озброєння", - додав Зеленський.

Зеленський також відреагував на нещодавні повідомлення про те, що колишній президент Дональд Трамп, у разі його обрання, чинитиме тиск на Україну, щоб вона поступилася частиною території Росії в обмін на припинення війни, сказавши: "Чутки і різні чутки, я цьому не вірю".

Він також висловив сумнів у тому, що Путін коли-небудь погодиться на таку угоду і буде її дотримуватися, сказавши: "Ніколи не можна довіряти Путіну".

"Стратегія припинення війни має ґрунтуватися не на словах, які говорить Путін або інші люди з його оточення, а на чомусь дуже конкретному, чомусь дуже відчутному в Україні, незалежній і демократичній", - сказав він.

"Упевнений, що всі в цьому зацікавлені", - додав він. "Усі політичні лідери також зацікавлені в тому, щоб Україна була незалежною, суверенною і демократичною. Це цікавить як республіканців, так і демократів".

У неділю Зеленський відповів на нарікання про те, що США вклали занадто багато грошей у війну і продовжуватимуть це робити, заявивши: "(Американці – ІФ-У) насамперед захищають свободу і демократію в усій Європі".

"Армії США тепер не доведеться воювати, захищаючи країни НАТО. Українці так роблять. І це лише боєприпаси, які надає цивілізований світ, і я думаю, що це гарне рішення", - сказав він.