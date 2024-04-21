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19:35 21.04.2024

Поставки далекобійних ATACMS в Україну можуть бути розпочаті до кінця наступного тижня

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Поставки далекобійних ATACMS в Україну можуть бути розпочаті до кінця наступного тижня

Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер сподівається, що закон про допомогу Україні надійде на підпис президенту США "у вівторок або середу", що "запустить "постачання" ракет ATACMS дальнього радіусу дії до України", про це сенатор заявив в інтерв'ю каналу CBS News у неділю.

"Я сподіваюся, як тільки це дійде до президента у вівторок або середу, ці відвантаження ATACMS більшої дальності будуть... запущені до кінця тижня", - сказав Ворнер.

На уточнювальне запитання кореспондентки CBS News Маргарет Бреннан, чи будуть це дійсно ATACMS більшої дальності, сенатор відповів:

"Я вважаю, що адміністрація була готова в останні пару місяців підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі", - сказав він.

 

 

 

 

Теги: #сша #україна #atacms

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