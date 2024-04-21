Події

15:36 21.04.2024

СБУ викрила корегувальника російських ракетних ударів по Краматорську

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СБУ викрила корегувальника російських ракетних ударів по Краматорську

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони і корегував російські обстріли на Донеччині, повідомляє Донецька ОВА в неділю.

За даними слідства, інформатором виявився 29-річний уродженець Краматорська, колишній співробітник так званої "міліції днр". З початку збройної агресії РФ він вийшов на колишнього колегу - представника керівного складу псевдоправоохоронного органу. Усю подальшу комунікацію з окупантами чоловік здійснював через підконтрольні їм інтернет-ресурси.

Серед основних цілей ворога були місця базування командування та бойових підрозділів ЗСУ.

Для збору розвідданих зловмисник "втемну" використовував знайомих та рідних, у яких розпитував "потрібну" інформацію під час розмов та листування.

У розвідувальних звітах він передавав електронні карти з позначками об'єктів і даними про орієнтовну кількість особового складу та військової техніки українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили корегувальнику про підозру за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про напрямок, переміщення зброї, рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану) КК України.

Наразі зловмисник переховується від правосуддя на території РФ. Йому загрожує до 12 років за ґратами.

Комплексні заходи проводили співробітники СБУ в Черкаській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Теги: #сбу #колаборант

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