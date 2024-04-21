Події

13:50 21.04.2024

Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення

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Унаслідок ворожої атаки по місту Українськ Донецької області вранці 21 квітня загинула жінка, ще четверо місцевих жителів дістали поранення, повідомила Донецька облпрокуратура.

"21 квітня 2024 року, о 8:30, російські війська обстріляли м. Українськ. За попередніми даними, проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Смерч". Унаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула жінка 82 років", - ідеться в повідомленні облпрокуратури у фейсбуці у неділю.

Як повідомляється, крім цього, дістали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Постраждалим із забоями та осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу. Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків.

Теги: #обстріл #донецька_область

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