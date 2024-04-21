Унаслідок обстрілу з РСЗВ "Смерч" в Українську загинула жінка, четверо людей дістали поранення
Унаслідок ворожої атаки по місту Українськ Донецької області вранці 21 квітня загинула жінка, ще четверо місцевих жителів дістали поранення, повідомила Донецька облпрокуратура.
"21 квітня 2024 року, о 8:30, російські війська обстріляли м. Українськ. За попередніми даними, проти мирного населення ворог використав РСЗВ "Смерч". Унаслідок влучання засобу ураження біля будинку загинула жінка 82 років", - ідеться в повідомленні облпрокуратури у фейсбуці у неділю.
Як повідомляється, крім цього, дістали травм різного ступеня тяжкості четверо чоловіків віком від 21 до 53 років. Постраждалим із забоями та осколковими пораненнями надано кваліфіковану медичну допомогу. Також пошкоджено 6 багатоквартирних житлових будинків.