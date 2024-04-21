У Херсонській області внаслідок скидання вибухівки з безпілотника постраждали двоє поліцейських

Фото: Національна поліція

Унаслідок російських обстрілів правобережжя Херсонської області постраждали двоє поліцейських, повідомила Національна поліція України.

"Минулої доби і сьогодні вночі в Херсонській області військові РФ застосовували артилерію, міномети, реактивні системи залпового вогню, безпілотні літальні апарати, авіабомби... Унаслідок обстрілу дістали поранень двоє співробітників поліції", - ідеться в повідомленні Національної поліції на сайті в неділю.

Як повідомляється, поліцейські постраждали в Бериславі від вибухів двох ворожих БПЛА типу FPV.

У повідомленні наголошується, що на місцях обстрілів працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти та вибухотехніки, представники державної служби з надзвичайних ситуацій.

За фактами воєнних злочинів армії РФ минулої доби слідчі поліції Херсонщини відкрили 10 кримінальних проваджень.