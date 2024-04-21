Події

11:39 21.04.2024

У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ЛЕП, без електропостачання залишилося 16 населених пунктів - ОВА

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У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ЛЕП, без електропостачання залишилося 16 населених пунктів - ОВА

У Кіровоградській області спрацював автоматичний захист ліній електропередачі, без електропостачання залишилися 16 населених пунктів, повідомив голова обласної військової адміністрації Андрій Райкович у неділю вранці.

"На Кіровоградщині внаслідок спрацювання автоматичної системи захисту ЛЕП без електропостачання - 16 населених пунктів. Бригади енергетиків працюють", - написав він у своєму телеграм-каналі.

Очільник ОВА попередив, що сьогодні, 21 квітня, синоптики прогнозують значні пориви вітру.

Теги: #електроенергія #кіровоградська_обл

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