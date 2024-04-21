У Києві та області до кінця доби дощитиме, вітер північний та північно-східний із поривами до 20 м/с

У Києві та області найближчої доби прогнозуються сильний дощ із поривами вітру до 15-20 м/с, повідомляє Укргідрометцентр.

"Попередження про метеорологічну небезпеку: в найближчу годину зі збереженням до кінця доби 21 квітня пориви вітру 15-20 м/с. Перший рівень небезпеки - жовтий", - ідеться в повідомленні Укргідрометцентру в телеграм-каналі в неділю.

Хмарно, значний дощ, вітер північний, північно-східний, 7-12 м/с. Температура по області 7-12°, у Києві 7-9°.