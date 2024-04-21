РФ, імовірно, посилить тиск на фронті, намагаючись використати тимчасове вікно до надходження військової допомоги зі США - ISW

Російська армія, найімовірніше, намагатиметься використати тимчасове вікно до надходження військової допомоги зі США і посилить тиск на всіх ділянках фронту, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Як наголошується в огляді ISW за суботу, 20 квітня, ухвалений Палатою представників США законопроєкт про допомогу Україні приблизно у розмірі $60 млрд має бути ухвалений Сенатом і підписаний президентом, перш ніж ця допомога почне надходити.

"Це і час, необхідний для транспортування американської техніки на лінію фронту в Україні, найімовірніше, означатимуть, що нова допомога США почне впливати на ситуацію на лінії фронту не раніше ніж за кілька тижнів", - йдеться в огляді. Тож ситуація на лінії фронту, ймовірно, продовжить погіршуватися в цей відрізок часу, особливо "якщо російські війська посилять свої атаки, щоб скористатися тимчасовим вікном до прибуття нової американської допомоги", - вважають військові експерти.

Українські сили, чекаючи на допомогу зі США, "можуть зазнати додаткових невдач найближчими тижнями", припускають фахівці, але ЗСУ, ймовірно, "зможуть стримати нинішній російський наступ, якщо допомога США надійде швидко".