За добу на Харківщині загинули два мирні жителі, троє постраждалих у результаті ворожих обстрілів

ЗС РФ обстріляли КАБ с. Перемога Золочівської громади Харківської області, було зафіксовано влучання на території ферми, яка не працює, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Влучання КАБ на територію недіючої ферми. З-під завалів будівлі деблокували 55-річного чоловіка і госпіталізували до медзакладу", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він повідомив також, що минулої доби внаслідок ворожого ранкового обстрілу житлової забудови Вовчанська, було зруйновано під'їзд у багатоквартирному будинку і приватний будинок, загинули двоє чоловіків (50 років і 83 роки). Жінка (61 рік) і чоловік (44 роки) дістали травми. Крім того, окупанти завдали ракетного удару по Індустріальному району Харкова (зруйновано гараж, ще 14 пошкоджено). У Приліпці ворожий обстріл спровокував пожежу в приватному будинку, у Липцях - пошкоджено приватний будинок, у Баранівці - 2 приватні будинки.