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08:36 21.04.2024

У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено газогін

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У Херсонській області в результаті обстрілів одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено газогін

У Херсонській області внаслідок обстрілу одна людина поранена, є влучання в житловий сектор, пошкоджено 12 приватних будинків і газогін, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін у телеграм-каналі.

"Минулої доби противник обстрілював Антонівку, Комишани, Інженерне, Понятівку, Чорнобаївку, Білозерку, Станіслав, Берислав, Токарівку, Новотягинку, Новокаїри, Качкарівку, Львове, Тягинку, Золоту Балку, Саблуківку, Новоберислав, Ольгівку, Козацьке, Веселе та місто Херсон. Також ворог здійснив ракетний удар по Чорнобаївській громаді", - ідеться в повідомленні.

"Через російську агресію одна людина дістала поранення", - наголосив Прокудін.

За даними обладміністрації, російські військові влучили в житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 12 приватних будинків. Також було зафіксовано влучання в навчальний заклад, заклад громадського харчування, агропромислове підприємство та газогін.

"Витік газу перекрито, пожежі та загроз уже немає", - уточнив очільник ОВА.

 

 

 

Теги: #обстріли #херсонська_область

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