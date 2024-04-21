Два вертольоти ВМС Японії зазнали аварії в Тихому океані під час навчань

Два вертольоти ВМС Японії з вісьмома членами екіпажу розбилися в Тихому океані на південь від Токіо під час нічного навчального польоту після можливого зіткнення один із одним, повідомив міністр оборони Японії Мінору Кіхара, передає Associated Press в ніч на 21 квітня.

Зазначається, що один член екіпажу, якого підняли з води, пізніше був оголошений загиблим, в той час як рятувальники шукали сімох інших, які досі вважалися зниклими безвісти.

"Два вертольоти SH-60K Морських сил самооборони мали на борту по чотири члени екіпажу і втратили зв'язок пізно ввечері в суботу поблизу острова Торісіма, приблизно за 600 км (370 миль) на південь від Токіо", - уточнив міністр оборони.

За його словами, причина аварії не була відразу відома, але два вертольоти могли зіткнутися один із одним перед тим, як впасти у воду, сказав Кіхара.