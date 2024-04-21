США ввели санкції проти Мінського заводу і трьох китайських підприємств через співпрацю з ракетною програмою Пакистану

США ввели санкції проти Мінського заводу колісних тягачів і трьох китайських підприємств, обвинувативши їх у порушенні глобального режиму нерозповсюдження зброї масового знищення, повідомляє Голос Америки з посиланням на Держдепартамент США.

У Держдепартаменті заявили, що ці підприємства постачали вживані в ракетах вироби для програм Пакистану зі створення балістичних ракет, зокрема для програми розроблення ракет великої дальності.

"Сполучені Штати прихильні до зміцнення глобального режиму нерозповсюдження шляхом вжиття заходів щодо руйнування мереж закупівель, що підтримують діяльність із розповсюдження (зброї масового знищення), яка викликає заклопотаність", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що Мінський завод колісних тягачів працював над постачанням шасі для пакистанської програми розробки балістичних ракет великої дальності.