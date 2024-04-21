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04:56 21.04.2024

Схвалення Палатою представників США допомоги Україні посилає Кремлю чіткий сигнал - Мішель

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Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що схвалення Палатою представників США допомоги Україні посилає Кремлю чіткий сигнал про подальшу підтримку України з боку західних союзників.

"Я вітаю голосування Палати представників США, яке затвердило давно назрілий найважливіший пакет допомоги Україні на суму 60 мільярдів доларів США. Це посилає Кремлю чіткий сигнал: ті, хто вірить у свободу і статут ООН, продовжуватимуть підтримувати Україну та її народ", - написав він у соцмережі X у суботу, 20 квітня.

Як повідомлялося, Палата представників США (нижня палата Конгресу США) в суботу підтримала законопроект про надання допомоги Україні. За - 311 голосів.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд верхньої палати парламенту США - Сенату. Після чого він буде відправлений на підпис президенту США. Після підпису президента він набуде чинності.
 

Теги: #сша #ес #допомога

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