Президент Єврокомісії про голосування в Палаті представників: Україна заслуговує на всю підтримку, яку вона може отримати проти РФ

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн вітає голосування Палатою представників законопроекту про допомогу Україні.

"Я вітаю голосування переважною більшістю голосів Палати представників США. Україна заслуговує всієї підтримки, яку вона може отримати проти Росії", - написала вона в суботу на своїй сторінці в соцмережі Х.

Крім цього, фон дер Ляєн закликала Сенат США "проголосувати якомога швидше, оскільки на кону стоять життя людей". "Трансатлантичні союзники єдині в підтримці свободи і демократії", - підкреслила вона.