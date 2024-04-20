Події

20:10 20.04.2024

Кількість постраждалих в Одесі зросла до восьми людей, серед них двоє дітей

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Кількість постраждалих в Одесі зросла до восьми людей, серед них двоє дітей
Фото: Одеська ОВА

Кількість постраждалих унаслідок ракетного удару по Одесі зросла до 8 осіб, серед них 2 дітей, повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За даними слідства, 20 квітня близько 16:30 збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одесі. Унаслідок атаки поранення різного ступеня тяжкості дістали 8 місцевих мешканців, серед яких двоє дітей - 2021 та 2020 року народження. Постраждалим надають медичну допомогу", - ідеться в повідомленні, опублікованому в телеграм-каналі в суботу.

Унаслідок атаки також пошкоджено щонайменше 20 приватних будинків. Встановлюється повний перелік руйнувань і пошкоджень.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

 

 

 

Теги: #атака #одеса #постраждалі

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