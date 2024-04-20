Події

19:46 20.04.2024

За добу ворог завдав 14 ракетних і 48 авіаударів, обстріляв понад 120 населених пунктів

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За добу ворог завдав 14 ракетних і 48 авіаударів, обстріляв понад 120 населених пунктів

За добу ворог завдав 14 ракетних і 48 авіаційних ударів, здійснив 61 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Згідно зі зведенням, опублікованим на фейсбук-сторінці в суботу ввечері, ворог завдав авіаційних ударів поблизу Синьківки Харківської області, Новосадового, Ямполівки, Часового Яру, Нью-Йорка, Новобахмутівки, Олександрополя, Соловйового, Новоолександрівки, Красногорівки, Шахтарського, Великої Новосілки Донецької області, Малої Токмачки та Роботиного Запорізької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 120 населених пунктів у Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та місто Херсон.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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