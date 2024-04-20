Події

18:32 20.04.2024

Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина, в результаті ракетного удару по Одесі - ОВА

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Відомо про трьох постраждалих, серед них дитина, в результаті ракетного удару по Одесі - ОВА
Фото: Одеська ОВА

Російські окупанти завдали ракетного удару по Одесі, внаслідок якого виникли пожежі в приватному секторі, наразі відомо про трьох постраждалих, серед них трирічна дитина, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

"Ворог не припиняє терор мирного населення. Внаслідок чергового ракетного удару по Одесі виникли пожежі в приватному секторі. Зруйновано житлові будинки, в одному з яких знаходилися жінка з дитиною. Їх вдалося врятувати. Наразі відомо про двох дорослих з легкими пораненнями, вони відмовилися від госпіталізації. Постраждалу трирічну дитину ушпиталено. Медики надають всю необхідну допомогу", - написав Кіпер у телеграм-каналі в суботу.

Наслідки ворожої атаки ліквідовують рятувальники та комунальні служби.

Теги: #одеса #ракетний_удар

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