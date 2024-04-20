Авіація партнерів могла б збивати російські ракети, які летять по Україні та сусідах - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський вважає, що літаки країн НАТО могли б збивати російські ракети.

"Авіація Франції, Німеччини, Польщі, Польщі, Британії, байдуже кого, яка піднімається в небо на територіях своїх держав... Якщо ці літаки, ця авіація підніматиметься на території своїх країн і збиватиме ракети, які, безумовно, летять по Україні, але можуть прилетіти і на ці території, як уже було зафіксовано,... я буду тільки аплодувати стоячи і буду вдячним за це", - сказав він в інтерв'ю бразильським журналістам, опублікованому в суботу.

Крім того, за словами Зеленського, союзники могли б посилити кордони.

"Росія постійно погрожує перетином кордонів України з боку Білорусі. Вона також загрожує кордонам Білорусь-Польща, так само Білорусь-Балтія. Тому що Білорусь не контролює війська Російської Федерації, які перебувають на території Білорусі", - сказав він.

"Ми позитивно ставимося до посилення кордонів... Якщо є така можливість посилити кордони, то це прекрасно і для нас, і для Польщі", - зазначив Зеленський.