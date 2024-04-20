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15:38 20.04.2024

Україна в травні-червні має вийти на підписання двосторонніх безпекових угод зі США, деякими країнами Північної Європи та Балтії - Зеленський

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Україна в травні-червні має вийти на підписання двосторонніх безпекових угод зі США, деякими країнами Північної Європи та Балтії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що вже найближчими місяцями Україна має вийти на підписання двосторонніх угод у сфері безпеки з такими країнами, як Сполучені Штати, країнами Північної Європи, зокрема з Норвегією та Швецією, а також однією з балтійських країн.

"Стосовно двосторонніх безпекових договорів - у нас уже їх дев'ять. Ми наближаємося до важливого договору зі США, і після того як ми пройдемо Конгрес - а я вважаю, що ми однаково дотиснемо та пройдемо його позитивно, - ми прийдемо до потужної угоди зі США", - розповів Зеленський в інтерв'ю бразильським журналістам, опублікованому в суботу.

Він зазначив, що подібні угоди з безпеки передбачають не тільки військову підтримку, а й гуманітарні аспекти, допомогу у відновленні, допомогу енергетиці.

"Весь обсяг такої допомоги у двосторонніх угодах є. Приклад - Німеччина. 7 млрд на рік для України це дуже серйозно. І підтримка різна", - сказав він.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що вже в травні-червні Україна може мати потужні результати щодо підписання нових безпекових угод.

"У нас є кілька договорів, і я думаю, що травень-червень - і ми вийдемо на договори не тільки зі США, ми вийдемо на договори з Північними країнами (Європи - ІФ-У). Там потужна підтримка. Ми готуємося до Швеції та Норвегії", - сказав президент.

Крім того, за словами Зеленського, "ми наближаємося до того, щоб наші партнери з балтійських країн це зробили. Думаю, що вже у квітні ми будемо мати такий результат з однією з країн". 

Теги: #україна #безпекова_угода

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