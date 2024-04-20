На Вінниччині невідомі вночі розстріляли поліцейських, один із них загинув, у двох областях запроваджено спецоперацію

Один співробітник поліції загинув, одного поранено внаслідок збройного нападу невідомих у ніч на суботу в Гайсинському районі Вінницької області, повідомляє департамент комунікації Національної поліції України.

"Близько 2 години ночі в Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль темного кольору. В авто було двоє чоловіків. Вони відкрили вогонь по поліцейських. Від отриманих поранень загинув 20-річний поліцейський, його напарник поранений", - йдеться в повідомленні.

На території Вінницької та Одеської областей введено поліцейську операцію.

"Завдяки зусиллям оперативних служб вдалося встановити осіб, ймовірно, причетних до скоєння злочину. Орієнтування розіслано до всіх регіональних підрозділів Національної поліції. Вживаються заходи щодо встановлення місцезнаходження та затримання осіб, причетних до вбивства нашого колеги", - повідомили в Нацполіції.