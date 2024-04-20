Події

07:11 20.04.2024

ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

1 хв читати
ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили групу шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро виманювали у людей гроші, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що люди, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів, представлялися співробітниками ДБР і пропонували широкий спектр послуг для потенційних "клієнтів" - від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо.

"За фактом протиправних дій порушено кримінальне провадження, документується та встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудок", - ідеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання та вилучаються докази протиправної діяльності.

 

 

 

Теги: #шахраї #дбр #викриття

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:32 12.04.2024
Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

Суд заарештував з альтернативою застави міського голову та секретаря однієї з громад Дніпропетровської області, викритих на хабарництві

12:43 12.04.2024
Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

Уповноважений з безвісти зниклих про публікації з розшуком у соцмережах: Є наші шахраї та ворожі підбурювачі

16:03 10.04.2024
ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

ДБР затримало голову і секретаря громади в Дніпропетровській області, які хотіли нажитися на переселенцях

15:06 10.04.2024
ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

ДБР розпочне розслідування можливого перешкоджання журналістській діяльності "Слідства.Інфо" після отримання матеріалів від Офісу генпрокурора

17:16 09.04.2024
Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

Суд відправив під варту підозрюваного в убивстві підлітка на станції фунікулера в Києві

10:05 09.04.2024
ДБР викрило учасників організованої групи, які розтратили понад 3,5 млн гривень "бойових" виплат для військових

ДБР викрило учасників організованої групи, які розтратили понад 3,5 млн гривень "бойових" виплат для військових

16:03 06.04.2024
ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який продавав РФ деталі для ВПК

ДБР завершило розслідування щодо керівників концерну, який продавав РФ деталі для ВПК

09:51 05.04.2024
В управління держави передано понад 23 млн грн із рахунків російських компаній - ДБР

В управління держави передано понад 23 млн грн із рахунків російських компаній - ДБР

09:56 28.03.2024
ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику

ДБР викрило злочинну групу посадовців, яка зрубала 100-річні дуби на 60 млн грн у Чорнобильському заповіднику

19:04 26.03.2024
У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

У Сумській області викрито двох місцевих депутатів, які за $100 тис. намагалися підкупити голову МВА

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Зеленський провів у Дніпрі нараду

Цього року ми не можемо чекати на ухвалення рішень - виступ Зеленського на Раді Україна-НАТО

У Дніпропетровській області 7 загиблих, зокрема 2 дитини, 34 постраждалих - ДСНС

ОСТАННЄ

Ворог за добу здійснив майже 300 ударів по семи населених пунктах Запорізької області

Ворог продовжує обстрілювати Херсонську область, є загиблий

На Харківщині з-під завалів зруйнованої ворожими обстрілами госпбудівлі врятовано людину

Окупанти продовжують обстрілювати Дніпропетровську область, суботу оголошено Днем жалоби через жертви напередодні

Ліквідовано дві ворожі керовані авіаракети та три розвіддрони

ЗС України продовжують відбивати ворожі атаки на шести напрямках

Росіяни вдарили ракетами по Запоріжжю, пошкоджено об'єкт інфраструктури

Росіяни за добу здійснили 29 ракетних і 67 авіаударів

Росіяни за добу втратили 750 осіб

Суд ухвалив вирок голові компанії "Metalhouse LLC" і його спільнику за співпрацю з бізнесменом Курченком

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА