ДБР викрило групу шахраїв, які виманюють у людей гроші під виглядом співробітників Бюро

Співробітники Державного бюро розслідувань (ДБР) викрили групу шахраїв, які під виглядом співробітників Бюро виманювали у людей гроші, повідомляє пресслужба ДБР.

Зазначається, що люди, які не мають жодного стосунку до правоохоронних органів, представлялися співробітниками ДБР і пропонували широкий спектр послуг для потенційних "клієнтів" - від закриття кримінальних проваджень до переслідування конкурентів, заявників тощо.

"За фактом протиправних дій порушено кримінальне провадження, документується та встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудок", - ідеться в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, проводяться обшуки за місцями проживання та вилучаються докази протиправної діяльності.